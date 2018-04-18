FSM köprüsünde zincirleme trafik kazası

FSM Köprüsü Kavacık mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Köprüsü Kavacık mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.