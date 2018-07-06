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FSM Köprüsü'nden atlayan bir genç boğazda kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu.

FSM Köprüsü'nden atlayan bir genç boğazda kayboldu

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin, boğazda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. 25 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi, köprü üstüne gelerek demir korkuların aşarak intihar etmek istedi. Köprü üzerinden geçen sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa bir süre sonra korkulukları aşarak köprüden atlayan genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

FSM Köprüsü'nden atlayan bir genç boğazda kayboldu

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