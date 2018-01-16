Fuhşun şifresi 'Murat beyin selamı var'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yabancı uyruklu 5 kadın ile bu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Moldova uyruklu Nelea Lazu gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için 'Murat beyin selamı var' şifresini kullandığı ortaya çıktı. Lazu'nun, sevgilisi aynı suçtan cezaevine girince işleri yönettiği belirlendi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sevgilisi fuhuş suçundan cezaevine girdikten sonra, onun telefonu üzerinden bu işi devam ettiren Moldova uyruklu Nelea Lazu'yu takibe aldı. Lazu'nun, 3 Rus, 1 Kırgızistan, 1 Romanya uyruklu 5 kadını taksiyle müşterilere götürdüğünün tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Müşteri gibi davranan polislerden 'Murat beyin selamı var' şifresini aldıktan sonra pazarlık yapan Lazu, istenilen noktaya kadınları getirdi. Polis, seri numaraları alınmış paraları alan Nelea Lazu'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Lazu ve yabancı uyruklu 5 kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İfadeleri tamamlanan 5 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Moldovalı Nelea Lazu ise adliyeye sevk edildi.