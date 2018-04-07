Bartın’da fuhuş çetesi drone destekli operasyonla çökertildi. Operasyonda 10’u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "Fuhşa teşvik", "aracılık etme", "yer temin etme", "zorlama", "tehdit" suçlamalarıyla 10’u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan birinde Hepatit C hastalığı tespit edilirken sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Öte yandan operasyonda bir adet av tüfeği, bir adet silah ele geçirildi.
Trabzon ve Zonguldak’ın yanı sıra çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyon; teknik ve fiziki takip ile drone ile de desteklendi.
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