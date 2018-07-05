HABER

Fuhuş çetesinin şifreleri; 'kaçak çay, temizlikçi, karpuz, oda'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Adana'da tuzaklarına düşündükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - Adana'da tuzaklarına düşündükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

POLİS, AİLE GİBİ OTELE GİRİŞ YAPTI

Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Otel, motel ve camping kabinlerinde fuhuş yaptıran şüphelileri suç üstü yakalamak isteyen sivil polislerin, dikkat çekmemek için otele karı-koca rolünde girdiği belirtildi. Çevrede araştırma yapan karı-koca rolündeki polisler, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhuşa zorlandığını gördü. Tüm bu detayları belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafakla birlikte tespit edilen adreslere giren ekipler, odalara baskın yapıp şüphelileri yakaladı.

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ'

Operasyonun ardından polis şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
4 çocuğun park halindeki otomobili çalma anı kamerada4 çocuğun park halindeki otomobili çalma anı kamerada
Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıGerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.