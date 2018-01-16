Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, fuhuş yaptığı ileri sürülen 1 kadın ile aracılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki aylık çalışmanın ardından Malatya ve Gölbaşı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla fuhuş yaptığı iddia edilen S.K.A. isimli kadın ile fuhuş yapmasına aracılık eden A.A., İ.A. ve C.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.