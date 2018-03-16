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Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bugün adliyeye sevk edilen 22 fuhuş şüphelisinden 4’ü tutuklandı.Salı günü 8 ili kapsayan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i kadın toplam 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de bugün adliyeye sevk edilen 22 fuhuş şüphelisinden 4’ü tutuklandı.
Salı günü 8 ili kapsayan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i kadın toplam 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i serbest kalırken, kalan 14 kişiden 10’u ise çıkarıldıkları mahkemece salıverildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan 3 kişiye adlı kontrol şartı konulurken, serbest kalmalarına rağmen haklarında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Demet Y. ve Hasan Hüseyin A, cezaevine teslim edildi. Tutuklanan 4 kişinin ise, Recep E, Ali T, Tuna T. ile Nurettin B. olduğu öğrenildi.

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