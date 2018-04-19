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Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Samsun’un merkezli İlkadım, Canik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ordu’nun Ünye ilçelerinde 14 ekip ve 41 personelin katılımıyla gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Samsun’un merkezli İlkadım, Canik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ordu’nun Ünye ilçelerinde 14 ekip ve 41 personelin katılımıyla gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, "fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık yapmak ve yer temin etmek, fuhşa zorlamak" suçlarından Muttalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. gözaltına alındı. Ekipler ayrıca fuhuş yapan 10 kadını da yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 15 kişiden 5’i bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Muttalip V. ile birlikte toplam 4 kişi tutuklanırken, 1 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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