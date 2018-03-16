Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Eskişehir’de "Bal tuzağı 3" fuhuş operasyonu ile gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Salı günü Eskişehir merkezli düzenlenen Bal Tuzağı 3 Operasyonu, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu illerini kapsadı. Eş zamanlı yapılan operasyon ile kurulan eskort siteleri üzerinden yurt içi ve yurt dışından gelen kadınlara fuhuş için müşteri temin eden, fuhuş yapan, fuhuş yapılmasına yer temin eden ve fuhuş yapılmasına aracılık eden 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 20 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından serbest bırakılırken, 5’i kadın 17’si erkek toplam 22 şüpheli şahıs bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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