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Fuhuş operasyonunda iki kadında HIV virüsü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve sevk edildikleri hastanede HIV virüsüne rastlanan Uganda ve Ukrayna uyruklu iki kadın, sınır dışı edildi.

Fuhuş operasyonunda iki kadında HIV virüsü çıktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve sevk edildikleri hastanede HIV virüsüne rastlanan Uganda ve Ukrayna uyruklu iki kadın, sınır dışı edildi. Aynı operasyonda kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Eskicamii Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Eve geçen 6 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis, Uganda uyruklu R.K. ve Ukrayna uyruklu S.S.'yi fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Polis, iki kadını fuhşa zorladıkları ileri sürülen M.Ö., M.A. ve K.C.'yi de gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen şüphelilerden fuhuş yaptıkları belirlenen R.K. ve S.S.'de HIV virüsüne rastlandı. İki kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.A. ve K.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fuhuş operasyonunda iki kadında HIV virüsü çıktı

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