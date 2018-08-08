Fuhuş operasyonunda iki kadında HIV virüsü çıktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve sevk edildikleri hastanede HIV virüsüne rastlanan Uganda ve Ukrayna uyruklu iki kadın, sınır dışı edildi. Aynı operasyonda kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Eskicamii Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Eve geçen 6 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis, Uganda uyruklu R.K. ve Ukrayna uyruklu S.S.'yi fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Polis, iki kadını fuhşa zorladıkları ileri sürülen M.Ö., M.A. ve K.C.'yi de gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen şüphelilerden fuhuş yaptıkları belirlenen R.K. ve S.S.'de HIV virüsüne rastlandı. İki kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.A. ve K.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum