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Fuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmış

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptığı öne sürülen 9 kadının, 2 ayda 500 erkekle pazarlık yapıp, birlikte olduğu tespit edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edip, yer temin edenlere yönelik iki operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay önce teknik takibe alınan şüpheliler adım adım izlenirken, telefonları da dinlendi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, önceki gün farklı adreslere düzenlediği baskınlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlar tanınmamak için yüzlerini kapatırken, polis adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
TEKNİK TAKİPTE ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin savcılık sorgularına geçilirken, yapılan telefon dinlemelerinde 9 kadının 2 aylık süreç içerisinde yaklaşık 500 erkekle fuhuş pazarlığı yaparak 150 lira karşılığında birlikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan erkek şüpheliler ise kadınlara fuhuş amaçlı apart ya da otellerde yer temin ederek müşteri bulmakla suçlanıyor.

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Fuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmışFuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmışFuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmışFuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmış

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