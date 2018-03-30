HABER

Fuhuş şüphelileri, 2 ayda 500 kişiyle pazarlık yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptığı öne sürülen 9 kadının, 2 ayda 500 erkekle pazarlık yapıp, birlikte olduğu tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edip, yer temin edenlere yönelik iki operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay önce teknik takibe alınan şüpheliler adım adım izlenirken, telefonları da dinlendi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, önceki gün farklı adreslere düzenlediği baskınlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlar tanınmamak için yüzlerini kapatırken, polis adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. TEKNİK TAKİPTE ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin savcılık sorgularına geçilirken, yapılan telefon dinlemelerinde 9 kadının 2 aylık süreç içerisinde yaklaşık 500 erkekle fuhuş pazarlığı yaparak 150 lira karşılığında birlikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan erkek şüpheliler ise kadınlara fuhuş amaçlı apart ya da otellerde yer temin ederek müşteri bulmakla suçlanıyor.

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.