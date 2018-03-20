HABER

Fuhuş yapan kadın sınır dışı edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadın sınır dışı edildi.Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların fuhuş yaptıkları yönünde yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında şüphelenilen araçta yapılan kontrolde Gürcistan uyruklu N.D.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadın sınır dışı edildi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların fuhuş yaptıkları yönünde yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında şüphelenilen araçta yapılan kontrolde Gürcistan uyruklu N.D. ile bir erkek şahıs yakalandı. Erkek şahsın polise verdiği ifadede para karşılığı fuhuş yapmak için karşılıklı olarak anlaştıklarını söylemesi üzerine N.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.D. Türkiye’den sınır dışı edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.