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Fuhuş yaptırdıkları kadınlara protokol imzalatmışlar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda mağdur kadınlara imzalatılan protokolün ayrıntıları ortaya çıktı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda mağdur kadınlara imzalatılan protokolün ayrıntıları ortaya çıktı.
Mağdur olarak ifadesi alınan 23 kadın, şüphelilerin Adana ve Mersin'de kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup fuhuş yaptırdığını anlattı. Kadınlar, şüphelilerin yardımcı olma bahanesiyle yakınlık kurduktan sonra kendilerini fuhuşa zorladığını belirtti. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin buldukları kadınları otoyol ve parklarda fuhuş yaptıracak kişiye getirip, kişi başı bin lira para aldığı, her ilişkiden de yüzde 50 pay istediği saptandı. Çete üyelerinin fuhuşa zorladıkları kadınlara imzalattıkları protokolde ise "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

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