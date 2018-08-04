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Fuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

ADANA'da sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle geceliği 3 bin liraya fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği iddiasıyla tutuklanan 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin (24), 'makeup-pinkgirl' hesabıyla Instagram'da birçok takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Fuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA'da sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle geceliği 3 bin liraya fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği iddiasıyla tutuklanan 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin (24), 'makeup-pinkgirl' hesabıyla Instagram'da birçok takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.
Adana'da polis, iddiaya göre, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde geceliği 3 bin liradan fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin aynı zamanda 500 liraya fuhşa yer temin ettiği belirtildi. Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 'Pembe Panter' lakaplı şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI
Tutuklanan Ayşe B.'nin 'makeup-pinkgirl' hesabıyla Instagram'da birçok takipçisi olan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Ayşe B.'nin tutuklanmasından sonra, takipçileri, şüphelinin sosyal medya hesabındaki fotoğraflara binlerce yorum yaptı.

FOTOĞRAFLI

Fuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktıFuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktıFuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktıFuhuştan tutuklanan 'Pembe Panter Ayşe' sosyal medya fenomeni çıktı

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