Fuhuştan tutuklandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şehir merkezinde yaptıkları operasyonla fuhuşa yer sağladığı ve fuhuş yaptığı gerekçesi ile yabancı uyruklu bir kadını yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı aldığı bir duyumu değerlendirerek Cedidiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu F. Ö. isimli kadının evine baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda F. Ö.’nün Azmimilli Mahallesi’nde bir evde fuhuşa aracılık yaptığı, yer temin ettiği ve fuhuş yaptığı anlaşıldı. Jandarma ekiplerince göz altına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.