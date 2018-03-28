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Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, yolda duran ve bomba şüphesi üzerine fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yolda duran ve bomba şüphesi üzerine fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Bolu Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nin arka kısmındaki yürüyüş yolunda duran çantayı görenler şüphelenerek polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, bomba imha uzmanını çağırdı. Çantanın çevresine şerit çekilerek güvenlik alanı oluşturuldu. Çantanın yakınına kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çanta boş çıkarken, güvenlik şeridi kaldırılarak vatandaşların geçmesine izin verildi. Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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