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Fünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin ihbar üzerine fünye ile patlattığı bavuldan çöp çıktı.

Fünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktı

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin ihbar üzerine fünye ile patlattığı bavuldan çöp çıktı.
Olay, dün gece Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşısında bulunan yol üzerinde boş bavul görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, yolu yaya ve araç ulaşımına kapattı. Alınan önlemlerin ardından bavul, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan ve içerisinden çöp çıkan bavulu, yola bırakan kişi aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Fünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktıFünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktıFünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktıFünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktı

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