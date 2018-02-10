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Fünyeyla patlatılan şüpheli çantadan bıçak ve bisküvi çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, Yunus Emre Parkı karşısındaki otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanınca fünye ile patlatıldı.Çantadan bıçak ve bisküvi çıktı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Yunus Emre Parkı karşısındaki otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanınca fünye ile patlatıldı.Çantadan bıçak ve bisküvi çıktı. Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı karşısındaki belediye otobüs durağına bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bomba imha uzmanını çağırdı. Sinyal kesici cihaz jammer kurulmasının ardından, bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan bir bıçak, bisküvi ve yiyecek çıktı. Çok sayıda kişi, polisin çalışmasını cep telefonu ile kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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