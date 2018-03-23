HABER

Fünyeyle patlatılan valizden bebek bezi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valiz, bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valiz, bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı. Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önüne bugün öğlen saatlerinde valiz bırakıldı. Çevredekiler patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine bomba imha uzmanı ile ekipler sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, geçişe izin vermedi. Fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.