Furkan, düğün magandasının kurşunuyla başından yaralandı (2)

DAMADIN BABASINA GÖZALTI
Burdur'un Bucak ilçesinde, Cevat- Ayşegül E.'nin düğününde sıkılan tabancadan çıkan merminin, ortaokul öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili damadın babası gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Mustafa E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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