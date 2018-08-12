Furkan, düğün magandasının kurşunuyla başından yaralandı

Mesut MADAN- Halim AKCA/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde düğünde atılan tabancadan çıkan mermi, yaklaşık 100 metre ileride bakkal dükkanının önünde oturan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak'a (14) isabet etti. Yaralanan Toprak, hastanede tedaviye alındı.
Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde dün gece okul bahçesinde yapılan düğünde, davetliler tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bakkal dükkanının önünde oturan 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Furkan Toprak, çağırılan ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan, yoğun bakıma alındı.
Jandarma, Furkan Toprak'ın yaralanmasına neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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