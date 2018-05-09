HABER

Furkan Vakfı, bağış için toplanan kurban etlerini sucuk yapıp satmış

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, vakfın 'infak' ve 'kurban bağışı' adı altında milyonlarca lira gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, vakfın 'infak' ve 'kurban bağışı' adı altında milyonlarca lira gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Vakfın bağışlanan kurban etlerinin sucuk yaparak sattığı tespit edildi. ​Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi. BAĞIŞLANAN KURBANLARI SUCUK YAPMIŞLAR Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca, yöneticilerin vakıf üyelerinden deri, kelle, bağırsak aldıkları kaydedildi. Vakfın, toplanan derileri tuzladıktan sonra sattıkları ortaya çıktı. Geçen kurban bayramında 29 bin koyun derisi, 13 bin keçi derisi, 4,5 ton sığır eti, 3 ton bağırsak, 4 bin 600 koyun eti toplayan vakfın 4 milyon lira gelir ettiği anlaşıldı. BAĞIŞ TOPLANTILARI Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, 'İnfak' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. '1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise, bağış toplantılarına katılımın az olduğu zamanlarda birbirlerini uyardıkları tespit edildi. Polisin 30 Ocak'ta yaptığı operasyonda ise 350 bin lira bağış parası topladığı, dernek yöneticileri bağış yapmayanlara, "Arkadaşlar infak toplantımıza katılım çok düşük oldu. Alparslan Kuytul hocamızın morali çok bozuk" dediği ifade edildi. Şüphelilerin, bağışçı sayısını arttırmak için video klipler hazırladığı bildirildi. İnfak toplantılarına katılanların, söz verdikleri bağışları 1 yıl içinde ödemeleri gerektiği ortaya çıktı. Vakıf yöneticilerinin, performans listesi hazırladığı bağış yapan kişilerin aylık, yıllık ödemelerini buraya kaydettiği ve ödemesi geciken kişilerin mahalle sorumluları tarafından uyarıldığı belirtildi. Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin sorgusu sürüyor.

Aday olacaklar mı? Son günde çarpıcı rakamlarAday olacaklar mı? Son günde çarpıcı rakamlar
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktıİYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Eski Bakan hayatını kaybetti!Eski Bakan hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.