Furkan Vakfı, bağış için toplanan kurban etlerini sucuk yapıp satmış

ADANA, (DHA)- ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, vakfın 'infak' ve 'kurban bağışı' adı altında milyonlarca lira gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Vakfın bağışlanan kurban etlerinin sucuk yaparak sattığı tespit edildi. ​Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi. BAĞIŞLANAN KURBANLARI SUCUK YAPMIŞLAR Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca, yöneticilerin vakıf üyelerinden deri, kelle, bağırsak aldıkları kaydedildi. Vakfın, toplanan derileri tuzladıktan sonra sattıkları ortaya çıktı. Geçen kurban bayramında 29 bin koyun derisi, 13 bin keçi derisi, 4,5 ton sığır eti, 3 ton bağırsak, 4 bin 600 koyun eti toplayan vakfın 4 milyon lira gelir ettiği anlaşıldı. BAĞIŞ TOPLANTILARI Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, 'İnfak' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. '1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise, bağış toplantılarına katılımın az olduğu zamanlarda birbirlerini uyardıkları tespit edildi. Polisin 30 Ocak'ta yaptığı operasyonda ise 350 bin lira bağış parası topladığı, dernek yöneticileri bağış yapmayanlara, "Arkadaşlar infak toplantımıza katılım çok düşük oldu. Alparslan Kuytul hocamızın morali çok bozuk" dediği ifade edildi. Şüphelilerin, bağışçı sayısını arttırmak için video klipler hazırladığı bildirildi. İnfak toplantılarına katılanların, söz verdikleri bağışları 1 yıl içinde ödemeleri gerektiği ortaya çıktı. Vakıf yöneticilerinin, performans listesi hazırladığı bağış yapan kişilerin aylık, yıllık ödemelerini buraya kaydettiği ve ödemesi geciken kişilerin mahalle sorumluları tarafından uyarıldığı belirtildi. Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin sorgusu sürüyor.

