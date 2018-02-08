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Furkan Vakfı şüphelisi 28 kişi adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

TUTUKLANMALARI İSTENDİ Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 28 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 28 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı, Kuytul ile birlikte 25 şüpheliyi 'FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide, DAEŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlarından, şüphelilerden İ.B.'yi bu suçlarla birlikte ayrıca 'Müstehcenlik' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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