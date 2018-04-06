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Furkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanıldığı belirlenen 6 bina, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Furkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanıldığı belirlenen 6 bina, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların öğrenci evi gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.

FOTOĞRAFLI

Furkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendiFurkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendiFurkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendiFurkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendi

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