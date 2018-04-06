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Furkan Yıldırım’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 23:13 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz 2017’de akıntıya kapılarak kaybolan ve yaklaşık 9 ay sonra cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın cesedi yaklaşık 9 ay sonra bulunarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz 2017’de akıntıya kapılarak kaybolan ve yaklaşık 9 ay sonra cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın cesedi yaklaşık 9 ay sonra bulunarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Furkan Yıldırım’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile yakınları tarafından oturdukları mahallede bulunan Camii’nin morguna kaldırılan cenaze akşam saatlerine memleketine götürülmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından tahsis edilen otobüse taşındı. Akrabaları ve sevenlerinin olduğu otobüsün arka tarafına konulan cenaze memleketi Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyüne götürülmek üzere yola çıktı. Yıldırım’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ardından defnedileceği öğrenildi.

“Evlat acısı çok zor”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Memduh Yıldırım, “9 aya yakın oldu 15 Temmuz’da kaybettiğimiz oğlumuzu cenazesine nihayet ulaştık rabbime şükürler olsun. Aldık köyümüze götürüyoruz defnedeceğiz. Acının böylesini Allah kullarına veriyor bunu biz yaşadık, Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Çok zor bir acı evlat acısı, bulamamak daha bir zor. Bir insan evladını kaybeder ama en azından cenazesine ulaşır ve götürüp defneder. Rabbim bize yaklaşık 9 ay sonra verdi şükürler olsun. Yoğun bir arama oldu bölgede devletimiz üstün gayretle bir arama yaptı ama bu kadar aramaya rağmen bir şey bulamadık. Atladığı yerle bulunduğu yer arasında 1 kilometre mesafe varmış. 1 kilometre mesafede oğlumu bulamadık. Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bu sözlerimi bir isyan olarak değil de bilmiyorum nasıl bulunamaz” dedi.

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