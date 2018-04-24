Futbol terörü son anda engellendi

Eskişehir’de geçtiğimiz pazar günü oynanan Gebzespor-Altınova Belediye müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati futbol terörünün önüne geçti.
Pazar günü 15.00’da Yeni Eskişehir Stadyumunda Gebzespor-Altınova Belediyespor müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati, olası olumsuzlukların önüne geçti. Müsabaka öncesinde Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Bursa yolu girişlerindeki uygulama noktalarında her iki takım taraftarlarının bulunduğu araçlarda aramalar yapıldı. Gerçekleşen aramalarda, taraftarlara ait 40 kırk adet meşale, 3 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 1 bir adet emniyet güçlerinin kullanmış olduğu kelepçe polis ekipleri tarafından otobüs ve minibüslerde ele geçirildi ancak sahiplerine ulaşılamadı.
Ayrıca müsabaka öncesinde stadyum civarında ve girişlerdeki turnikelerde yapılan aramalarda ise, iki şahsa stadyum içerisine yasaklı madde sokmaktan, şahsa işlem yapıldı. 18 adet meşale ve 84 adet maytap ile değişik marka ve ebatlarda 110 adet çakmak ele geçirildi.
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