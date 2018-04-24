HABER

Futbol terörü son anda engellendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de geçtiğimiz pazar günü oynanan Gebzespor-Altınova Belediye müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati futbol terörünün önüne geçti.Pazar günü 15.00’da Yeni Eskişehir Stadyumunda Gebzespor-Altınova Belediyespor müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati, olası olumsuzlukların önüne geçti.

Futbol terörü son anda engellendi

Eskişehir’de geçtiğimiz pazar günü oynanan Gebzespor-Altınova Belediye müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati futbol terörünün önüne geçti.
Pazar günü 15.00’da Yeni Eskişehir Stadyumunda Gebzespor-Altınova Belediyespor müsabakası öncesi polis ekiplerinin dikkati, olası olumsuzlukların önüne geçti. Müsabaka öncesinde Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Bursa yolu girişlerindeki uygulama noktalarında her iki takım taraftarlarının bulunduğu araçlarda aramalar yapıldı. Gerçekleşen aramalarda, taraftarlara ait 40 kırk adet meşale, 3 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 1 bir adet emniyet güçlerinin kullanmış olduğu kelepçe polis ekipleri tarafından otobüs ve minibüslerde ele geçirildi ancak sahiplerine ulaşılamadı.
Ayrıca müsabaka öncesinde stadyum civarında ve girişlerdeki turnikelerde yapılan aramalarda ise, iki şahsa stadyum içerisine yasaklı madde sokmaktan, şahsa işlem yapıldı. 18 adet meşale ve 84 adet maytap ile değişik marka ve ebatlarda 110 adet çakmak ele geçirildi.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyelerFatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
ABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtıABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.