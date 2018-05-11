Futbolda Şike Davası: Gülen'in avukatlarından Orhan Erdemli'ye tahliye...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli'nin adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de 4 gün boyunca devam eden davanın bugün ara kararı açıklandı. Ara kararını Çağlayan'da açıklayan mahkeme heyeti, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli'nin, mevcut delil durumu, suç vasfının sanık yararına değişme ihtimali, sanığın örgütsel yapıya ilişkin verdiği ifadelerin tutarlı olması ve somut bilgiler içermesi, sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin yakalanması, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olmasını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Erdemli hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 25 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmanın 23 Temmuz'da Silivri'de yapılması kararlaştırıldı.
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