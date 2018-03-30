HABER

'Futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen, FETÖ'nün ‘gaybubet’ evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan evlere düzenlenen operasyonda, 'futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen, sahte kimlikle yakalandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan evlere düzenlenen operasyonda, 'futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen, sahte kimlikle yakalandı. Operasyon kapsamında, 14'ü firari 20 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan evleri tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip,14'ü firari 20 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda 1 şüpheli, polis ekiplerine kimlik göstermek istemedi. Kimliğin sahte olduğunu anlayan ekipler, şüphelinin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında aranma ve yakalama kararı bulunan, futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen olduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 5 sahte kimlik, 30 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flash bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hikmet Şen ile 19 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Romanya ve Moldova birleşme yolundaRomanya ve Moldova birleşme yolunda
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.