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Galatasaraylı taraftarların attığı havai fişek çocuğu yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Galatasaraylı taraftar grubunun attığı havai fişek otomobilin camından girdi, 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Galatasaraylı taraftar grubunun attığı havai fişek otomobilin camından girdi, 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray’ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından bir grup taraftar, meşaleli ve havai fişekli kutlama yaptı. Taraftar grubunun ateşlediği havai fişek, yoldan geçen içerisinde eşi Nuray (36) ve 13 yaşındaki kızı Cemre Özcan’ın olduğu Nail Özcan (38) yönetimindeki 67 AJ 009 plakalı otomobilin arka camında içeri girdi. Aracın kırılan cam parçaları ve yanan fişek arka koltukta oturan Cemre Özcan’ın yaralanmasına neden oldu. Havai fişek diğer camı kırarak aracın içinden çıkarken, büyük korku ve panik yaşayan ailenin yardımına çevredekiler koştu. Yüzüne cam parçaları gelen Cemre Özcan, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba Nail Özcan polise ifade verirken, mobese kayıtlarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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