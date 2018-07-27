HABER

Galericinin, sevgilisini vurup aracından attığı anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir'i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), sevgilisini araçtan atıp, kaçma anları, kamera kayıtlarına yansıdı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir'i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), sevgilisini araçtan atıp, kaçma anları, kamera kayıtlarına yansıdı. Rahmi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, salı günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 2'si kız 4 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saire Yükselir, geçen pazartesi günü evli 3 çocuk babası Rahim A.'nın iş yerine giderek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini ve kendisine verdiği borç parayı da ödemesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı. Rahim A., olay günü ciple iş yerine geldiği sırada, Saire Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera görüntüleri yansıdı. Kadının yerde yattığını fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Yükselir, polise kendisi Rahim A.'nın vurduğunu belirterek, ‘'Borç- alacak yüzünden beni vurdu" dedi. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yükselir'in cenazesi dün merkez Karatay ilçesindeki Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından arkadaşına ait kullandığı aracı, arkadaşının iş yerine terk eden ve kayıpları karışan Rahmi A.'ın, cinayetten saatler önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tacizde ettiği ileri sürülürken, küçük kızında polise gidip şikayette bulunduğu öğrenildi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Rahim A.'nın, 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olduğu belirtildi.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Kapkaç şüphelisi mobese kameralarından yakalandıKapkaç şüphelisi mobese kameralarından yakalandı
İstanbul'da "terör" operasyonuİstanbul'da "terör" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.