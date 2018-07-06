HABER

Ganalı öğrenciye cinsel istismar girişimi iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendisine yol soran Gana uyruklu üniversite öğrencisi J.A.'ya (28) cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen kamyon sürücüsü S.Y.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendisine yol soran Gana uyruklu üniversite öğrencisi J.A.'ya (28) cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen kamyon sürücüsü S.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ülkesinden İstanbul'daki üniversiteye öğrenci değişim programıyla gelen Ganalı J.A., 4 Temmuz Çarşamba günü, arkadaşının Dilovası'ndaki evinde kaldıktan sonra İzmit'e geçmek istedi. J.A., iddiaya göre, Dilovası'ndan yanlış otobüse binerek, İzmit yerine Gebze'ye gitti. Gebze'de yanlış otobüse bindiğini anlayan J.A., araçtan inerek, otobüs durağına geldi. J.A., burada karşılaştığı kamyon sürücüsü S.Y.'ye, İzmit'e nasıl gidebileceğini sordu. Türkçe bilmediği için cep telefonundan çeviri programı kullanan J.A.'ya, kendisinin de İzmit'e gideceğini söyleyen S.Y., genç kızı da kamyonuna alarak, hareket etti. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından kamyonu durduran S.Y., burada J.A.'ya cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. S.Y.'yi güçlükle engelleyip, kamyondan inerek, kaçan J.A., polise başvurdu. Ganalı J.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 24 saat geçmeden kamyon sürücüsü S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., adliyeye sevk edildi.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)
Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradıSanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.