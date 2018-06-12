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Gar davası sanıklarına rekor ceza istemi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'de DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

ANKARA (DHA) - ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'de DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı saldırıdan sorumlu tuttuğu 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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