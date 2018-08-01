HABER

Gar katliamı davasının görülmesine devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın, görülmesine devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın, görülmesine devam edildi. Duruşmada, müşteki avukatlarının beyanları tamamlanarak, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarına geçildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Duruşmanın sabahki bölümünde müşteki avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı söz aldı. Avukatlardan Ahmet Özdel ve Eylem Sarıoğlu, savcı mütalaasında sanıklar için istenen cezalar yönünde söz aldı. Her iki avukat da mütalaada örgüt üyeliğinden cezalandırılmaları istenilen sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Burak Ormanoğlu'nun sadece örgüt üyesi olarak değerlendirilmemeleri gerektiğini belirtti. Dönüşümlü olarak sanıklar yönünden söz alan iki avukat, bu sanıkların dava dosyasında yer almayan, emniyet ve istihbarat bilgilerini delil göstererek, saldırıdan sorumlu tutularak örgüt yöneticiliği suçlamasıyla cezalandırılmaları gerektiğini belirttiler.
‘DAVA BU ŞEKİLDE BİTİRİLMEMELİ’
Müşteki avukatları adına son sözü alan Avukat Ahmet Özdel, mahkemenin alacağı kararın örgüt üyelerine cesaret verecek şekilde olmaması gerektiğini belirterek, "Bu katliamla ilgili eksik soruşturma yapıldı. Saldırıda ihmali ve sorumluluğu bulunan Gaziantep emniyeti, istihbarat birimleri, Ankara Valiliği, Ankara emniyetinden hiç kimse hakkında soruşturma açılmadı. Sorumluluğu olan hiçbir kumu görevlisi hakkında dava açılmadı. Bu dava bu şekilde bitirilmemeli" dedi.
Müşteki avukatlarının ardından sanık savunmalarına geçildi. Duruşma, yarın da sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edilecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Elektrik çalışması için açılan çukura düşen görme engellinin kolu kırıldıElektrik çalışması için açılan çukura düşen görme engellinin kolu kırıldı
Bir yanda yangın, diğer yanda tıraşBir yanda yangın, diğer yanda tıraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.