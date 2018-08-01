Gar katliamı davasının görülmesine devam edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın, görülmesine devam edildi. Duruşmada, müşteki avukatlarının beyanları tamamlanarak, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarına geçildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Duruşmanın sabahki bölümünde müşteki avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı söz aldı. Avukatlardan Ahmet Özdel ve Eylem Sarıoğlu, savcı mütalaasında sanıklar için istenen cezalar yönünde söz aldı. Her iki avukat da mütalaada örgüt üyeliğinden cezalandırılmaları istenilen sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Burak Ormanoğlu'nun sadece örgüt üyesi olarak değerlendirilmemeleri gerektiğini belirtti. Dönüşümlü olarak sanıklar yönünden söz alan iki avukat, bu sanıkların dava dosyasında yer almayan, emniyet ve istihbarat bilgilerini delil göstererek, saldırıdan sorumlu tutularak örgüt yöneticiliği suçlamasıyla cezalandırılmaları gerektiğini belirttiler.

‘DAVA BU ŞEKİLDE BİTİRİLMEMELİ’

Müşteki avukatları adına son sözü alan Avukat Ahmet Özdel, mahkemenin alacağı kararın örgüt üyelerine cesaret verecek şekilde olmaması gerektiğini belirterek, "Bu katliamla ilgili eksik soruşturma yapıldı. Saldırıda ihmali ve sorumluluğu bulunan Gaziantep emniyeti, istihbarat birimleri, Ankara Valiliği, Ankara emniyetinden hiç kimse hakkında soruşturma açılmadı. Sorumluluğu olan hiçbir kumu görevlisi hakkında dava açılmadı. Bu dava bu şekilde bitirilmemeli" dedi.

Müşteki avukatlarının ardından sanık savunmalarına geçildi. Duruşma, yarın da sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edilecek.

