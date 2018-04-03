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Gar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

ANKARA Garı'nda, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı dava kapsamında, mahkemeye yeni evrak ulaştırıldı.

Gar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Garı'nda, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı dava kapsamında, mahkemeye yeni evrak ulaştırıldı. Davanın firari sanığı Ahmet Güneş ile Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar, İstanbul ve Gaziantep'teki bombalı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen, Gaziantep'te 2016 yılının Mayıs ayında, yakalanacağını anlayınca kendisini patlatan DEAŞ'ın 'Türkiye emiri' Yunus Durmaz'a ait yeni fotoğraflar dosyaya dahil edildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görülmesine, 2 ay aradan sonra yarın yeniden başlanacak. Mahkeme heyeti, son duruşmada, müşteki ile sanık avukatlarının talepleri doğrultusunda, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davalarla ilgili belgelerin, kendisini patlatan Yunus Durmaz'la ilgili otopsi raporlarının istenmesine karar vermişti.
Mahkeme dosyasına, davanın firari sanığı Ahmet Güneş ve bombalı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen Yunus Durmaz'a ait yeni fotoğraflar alındı. Fotoğrafların, 24 Nisan 2014 tarihinde, Suruç'ta gerçekleştirilen operasyonda Yunus Durmaz'ın ağabeyi Ökkeş Durmaz ve aracı kullanan Mustafa Delibaşlar ile yakalanan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyallerden elde edildiği belirtildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba saldırısı gerçekleştiren İsmail Güneş'in kuzeni olan Ahmet Güneş, ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallerde yer alan infaz görüntülerine rağmen cezaevinde 5 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.
1 KİŞİYİ İNFAZ EDİYOR
Suriye'de terör örgütü DEAŞ kamplarında çekildiği tahmin edilen fotoğraflara göre, Ahmet Güneş, 1 kişiyi infaz ediyor. Bir fotoğrafta infaz sırasında Yunus Durmaz'ın da öldürülen kişinin yanında durduğu görülüyor. Diğer fotoğrafta ise Yunus Durmaz, aralarında Ahmet Güneş'in de olduğu DEAŞ'lı teröristlere eğitim yaptırıyor.
Kakkında yakalama kararı çıkarılan firari Ahmet Güneş'in nerede olduğu ise bilinmiyor.

FOTOĞRAFLI

Gar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdiGar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdiGar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdiGar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdi

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