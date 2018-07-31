Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine 31 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

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