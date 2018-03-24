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Garsonların kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 00:32 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, henüz bilinmeyen bir sebepten aralarında kavga çıkan garsonlardan Ali G.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, henüz bilinmeyen bir sebepten aralarında kavga çıkan garsonlardan Ali G. (18), N.A.’yı (17) bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay saat 21.00 sıralarında, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi Serik Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Ali G. (18) ile N.A. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre mutfaktaki bıçağı alan Ali G., N.A’yı sol karın boşluğundan bıçakladı. N.A. kanlar içerisinde yere yığılırken restoran yetkilileri durumu 112 Acil servise bildirdi. Restorana gelen sağlık ekipleri N.A’yı Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. N.A. buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan N.A’nın durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Ali G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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