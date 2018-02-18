Garsonu öldürdükten sonra annesi ile kız kardeşini görmek için evine gitmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kafede bulaşıkçılık yapan annesi Yaşar Takule (41) ile çöp dökme yüzünden tartışan garson Furkan Navir'i (20) bıçakla öldüren Hasan Takule (22) ve babası Mahmut Takule'nin (40) 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Mahmut Takule, savunmasında, oğlu Hasan Takule'yi olayın ardından polis merkezine götürmek istediğini; ancak oğlunun, annesi ile kız kardeşini görmek için eve gittiğini söyledi.

Olay, 17 Ekim 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Aydınevler Mahallesi'ndeki kafenin önünde meydana geldi. Kafede 2 yıldır garsonluk yapan Furkan Navir, bıçaklanarak ve dövülerek, öldürüldü. Olayla ilgili bulaşıkçı kadının oğlu Hasan Takule ile eşi Mahmut Takule gözaltına alındı. Hasan Takule, adliye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Anneme küfürlü tacizde bulundu. Onun için öldürdüm" dedi. Hasan Takule ile babası Mahmut Takule, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'ÇÖP DÖKME' TARTIŞMASI

Emniyette ifadesi alınan Yaşar Takule ise Furkan Navir ile olaydan birkaç gün önce çöp dökme yüzünden tartıştıklarını söyledi. Takule, "Furkan'a, 'Şu çöpleri dökebilir misin?' dedim. O da bana, ‘Ben, sana nargileleri döktürüyor muyum? Kendi işini kendin yap' dedi. Orada tartışmamız oldu. Çöpü döküp, geldim. Her akşam iş çıkışı, aynı iş yerinde çalışan N.S.Ö. ile birlikte eve gidiyordum. Çöpü döküp, geldikten sonra Furkan, N.S.Ö.'ye 'Bırak artık kendisi gitsin' dedi. Ben de eve tek gidip, gelmeye başladım. Bazen oğlum, beni almaya geliyordu. Bu tartışmamızı eşime anlattım. Sonra oğlum haberdar oldu. Oğlum, bir gün N.S.Ö. ile ayrı yürüdüğümüzü gördü. 'Aranızda ne var?' dedi. 'Konuşmuyoruz' dedim, Furkan ile olan tartışmamızı anlattım. O da N.S.Ö.'den Furkan'ın numarasını istedi. Onu arayarak, 'Kafenin önünde buluşalım' dedi. Sonra da eşim Mahmut ile birlikte evden çıktılar" diye konuştu.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

Tutuklu baba ve oğlunun Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Furkan Navir'in, annesini taciz ettiğini ileri süren Hasan Takule, savunmasında şunları söyledi:

''Furkan, anneme küfürlü kelimeler kullanıyormuş. Onunla dalga geçer gibi karşısına geçip 'haç' işareti yapıyormuş. Ben sabrettim. En son olaydan 2- 3 gün önce ise annemin beline sarılmış. Olaydan önce Furkan'ı arayıp, kafenin orada buluşmak istedim. Evden aldım bıçağı belime koydum. Babam ve annem, 'Gitme' dedi. Ben onları dinlemedim. Babam da beni yalnız bırakmadı. Olay yerine gittiğimizde Furkan ve arkadaşları babama saldırdı. Ben, babamı kurtarmak için elimdeki bıçağı rastgele salladım. Bıçağı nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra bıçağı evin yakınlarındaki bir bahçeye atıp, eve gittim. Pişmanım."

'OĞLUM, ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ GÖRMEK İSTEDİ'

Mahmut Takule ise mahkemedeki savunmasında, "Eşim, ağlayarak, eve geldi; kafede yaşananları anlattı. Oğlum, 'Ben gidip, şununla konuşayım. Bu meseleyi halledeyim' dedi. 'Oğlum gitme' dedim. 'Gideceğim' dedi. İkna edemedim. Ne kadar yalvardıysam da evden çıktı. Onu yalnız bırakmamak için ben de evden çıktım. Olay yerine arabayla gittik. Daha sonra oğlumla aşağı inip, yürümeye başladık. Oğlumu çembere aldılar. Ben de korkup, arabadaki demir sopayı alıp, aşağı indim. Kendimi korumak istedim. Vurmaya başladılar. Ben hiçbirine vurmadım. Oğlumda bıçak olduğunu da bilmiyordum. Oğlum, bıçağı çıkarıp, rastgele sallamış. Olay yerinden ayrılırken, neden böyle bir şey yaptığını sordum. 'Seni korumak için' dedi. Karakola götürmek istedim. 'Olmaz, önce eve gidip, annemi ve kız kardeşimi göreyim' dedi. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

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