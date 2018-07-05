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Gasp çetesi Yalova'da çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 13:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL başta olmak üzere birçok şehirde, para transferi yapılan kurye araçlarına otomobille çarpan, kazanın ardından da paraları gasbeden 7 kişilik çete, Yalova'da polisin operasyonuyla çökertildi.

Gasp çetesi Yalova'da çökertildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - İSTANBUL başta olmak üzere birçok şehirde, para transferi yapılan kurye araçlarına otomobille çarpan, kazanın ardından da paraları gasbeden 7 kişilik çete, Yalova'da polisin operasyonuyla çökertildi.
Çete üyeleri, Yalova'da zincir market sahibinin para transferlerini izlemeye aldı. Uzun süre marketleri ve bunların geliri ile transferini inceleyen çete üyeleri, mayıs ayında harekete geçti. Plakaları olmayan otomobille market sahibinin evinin önüne gelen çete üyeleri, beklemeye başladı. Bu sırada market sahibi, evden çıkıp, aracına bindi. Çeteciler ise otomobille market sahibinin aracına çarptı. Çete üyelerinin silahlarını gösterip, hasılatı istediği market sahibi, parayı evde unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çeteciler, cep telefonunu ve bazı kişisel eşyalarını çalıp, olay yerinden kaçtı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, market sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili teknik takip başlattı. Olaya karıştıkları öne sürülen E.S. (36), E.S. (30), O.I. (32), S.A. (34), G.Y. (36), Ü.K. (46) ve K.D.'yi (44) gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; 1 havalı tüfek ile 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çete üyelerinin, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde para transferi yapan kuryeleri tespit edip, araçlarıyla çarparak, kaza yaptırdıktan sonra gasbettikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Gasp çetesi Yalova'da çökertildiGasp çetesi Yalova'da çökertildiGasp çetesi Yalova'da çökertildiGasp çetesi Yalova'da çökertildi

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