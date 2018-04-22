“Gasp edildim” yalanını polis ortaya çıkarttı

Bayrampaşa’da arkadaşına olan borcu ödememek için kendisini silahla vurdurarak sahte gasp planı yapan kamyonet şoförünün oyununu polis bozdu. Şahsın kendisini vurdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Avrasya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü Barış A., polis ekiplerine giderek yol kenarında beklediği esnada bir şahsın yakına yaklaşarak kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, görüntülerde bir şahsın araca yaklaştığını ve kapıyı açtığı esnada ateş ettikten sonra kaçtığını tespit etti.

Gasp oyununu polis bozdu

Görüntülerle Barış A.’nın ifadelerini karşılaştıran polis, çelişkili olduğunu belirledi. Çalışma derinleştiren polis, diğer görüntülerden tespit ettiği Okan Cem G.’yi geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına aldı. Büroda sorgulanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis, gasp olayını iki şahsın planladığını ortaya çıkarttı. Oyunu bozan polis, şoför Barış A.’nın arkadaşına olan borcunu ödememek için sahte gasp olanı yaptığı tespit edildi. Kamyonet şoförünün kendini vurdurduğu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Suç uydurmak suçundan işlem yapılan Barış A. ile adam yaralamak suçundan adliyeye gönderildi Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.