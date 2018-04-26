HABER

GASP ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARACIN SAHİBİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı.

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Fatih'te dün gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen Ahmet Eren'in bir kişi önünü kesmiş ve otomobilini gasp etmek istemişti. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren de aracını gasp etmeye çalışan kişi ile kavga edince şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olay sonrası Ahmet Eren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli de hızla olay yerinden kaçmıştı. POLİS EKİPLERİ 107 GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ TEK TEK İNCELEDİ Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ile Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri olay sonrası çok yönlü soruşturma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği çevredeki araştırmaları sonucunda önce kaçan şüphelinin eşgalini ve ismini belirledi. Daha sonra da soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri Erkan Ö. isimli şüphelinin kaçış istikametini tespit etti. Polis ekipleri çevrede bulunan işyerlerine ait 107 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceledi. CİNAYET ZANLISINI OPERASYON SONUCU YAKALADI Araştırmaların ardından polis ekipleri şüphelinin bulunabileceği 5 ayrı adresi belirledi. Polis ekipleri tespit edilen adresleri tek tek basarak operasyon düzenledi. Olay sonrası kaçan Erkan Ö. isimli şüphelinin Siilivri'de olduğu tespit edilince polis ekipleri çalışmalarını o tarafa yöneltti. Polis ekipleri Siilivri'de belirlenen adrese yaptıkları baskın sonucunda Erkan Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Rezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktıRezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktı
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyorWhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.