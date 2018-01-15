Gasp ettiği cep telefonu ve paralarla yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te B.C.'yi (14) dövdükten sonra parasını ve cep telefonunu gasp eden B.G. (19), polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında dün gece meydana geldi. B.C. gece saatlerinde otogar yakınlarında yürürken, B.G. yaklaşarak üzerindeki paraları vermesini istedi. B.C.'nin ret yanıtı üzerine çocuğu döven B.G., üzerinde bulunan cep telefonu, 35 Türk Lirası ve 220 Makedon Denarı'nı alıp, olay yerinden uzaklaştı. B.C.'nin şikâyeti üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Otogar yakınlarında yakalanan B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan B.G., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Gasp edilen para ve cep telofonu ise B.C.'ye teslim edildi.
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