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Gasp zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te farklı zamanlarda cep telefonu gasp eden iki şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Vatandaşların cep telefonlarını bıçak ve silah zoruyla gasp ettiği tespit edilen H.B.

Gaziantep’te farklı zamanlarda cep telefonu gasp eden iki şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Vatandaşların cep telefonlarını bıçak ve silah zoruyla gasp ettiği tespit edilen H.B. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar, 6 farklı gasp olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla polis ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı operasyonla yakalanan iki şüpheli şahsın yapılan detaylı sorgularında, farklı zamanlarda meydana gelen toplam 6 adet gasp olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin daha önce de sabıkalarının bulunduğu tespit edilirken, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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