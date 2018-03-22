Gasp zanlıları yakalandı

Gaziantep’te farklı zamanlarda cep telefonu gasp eden iki şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Vatandaşların cep telefonlarını bıçak ve silah zoruyla gasp ettiği tespit edilen H.B. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar, 6 farklı gasp olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla polis ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı operasyonla yakalanan iki şüpheli şahsın yapılan detaylı sorgularında, farklı zamanlarda meydana gelen toplam 6 adet gasp olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin daha önce de sabıkalarının bulunduğu tespit edilirken, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da AVM'de yangın!
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum