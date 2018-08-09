Gaspçı, çatı katında gizlenirken yakalandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, farklı tarihlerde kendisini polis olarak tanıtıp, bıçakla tehdit ederek, 4 kişinin 9 bin 770 lirasını ve 2 cep telefonunu gasbeden H.Ç. (32), çıktığı binanın çatı katındaki yalıtım malzemelerinin altında gizlenirken, yakalandı.

Tunalı Mahallesi'nde, 27 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.D.'nin (59) 250 lirası ve cep telefonu, bıçakla tehdit edilerek, gasbedildi. Aynı akşam Yeni Mahalle'de de G.A.'nın (63) 120 lirasının olduğu cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalındı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, 2 Ağustos günü de M.T.'nin (48) 8 bin 400 lirası gasbedildi. Son olarak Deliklitaş Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıtan kişi G.U.'yu (33) döverek, 1000 lirasını ve cep telefonunu gasbetti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirenin H.Ç. olduğunu belirledi. H.Ç., Tunalı Mahallesi'ndeki binanın çatı katındaki yatım malzemelerinin altında gizlenirken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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