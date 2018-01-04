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Gaspçılar polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 16:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Suriyeli uyruklu bir kişiye dövüp, bıçak tehdidiyle cep telefonundan internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını gasp eden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın 3 kişi, Suriye uyruklu O.S.'yi dövdü. Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri O.S.'nin cep telefonundaki internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını kendilerinin hesabına aktararak kaçtı. Olayın ardından Suriyeli O.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmayla O.A. ve C.Y. ile hesabına para aktarılan M.G.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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