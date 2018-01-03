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Gaspçılara AVM'de operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da Azerbaycan uyruklu işadamı I.G.'yi tehdit ederek otomobilini ve iki kol saatini gasp ettikleri daha sonra geri vermek karşılığında fidye istedikleri iddia edilen 4 kişi polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Fatih'te bir AVM'de yaşanan operasyon anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Müteahhit'lik yapan Azerbeycan'lı işadamı I.G. geçtiğimiz günlerde polise başvurarak kendisini silahla tehdit eden kişilerin otomobilini ve kol saatlerini gasp ettiklerini söyledi. İşadamı kendisini arayan şüphelilerin aldıklarını geri vermek karşılığında 50 bin dolarpara istediklerini belirtti. Polis işadamını teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için bir AVM'de randevu vermesini istedi. İşadamı ve şüphelilerin buluşması sırasında tertibat alan ekipler operasyon düzenlendi. operasyonda Azerbaycan uyruklu R.H. ve S.A. ile Türk uyruklu Ş.S ve İ.G.'yi gözaltına aldı.Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen operasyon anının ardından şüphelilerin AVM'ye geldikleri işadamına ait araçta arama yapıldı. Şüphelelilerin üzerinden ise iki adet tabanca bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken şüphelilerden R.H. ve S.A. tutuklandı.

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