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Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:18 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı.

Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kamerada

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kameradaGaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kamerada

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