Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Ankara'da geçen aralıkta site üzerinden tanıştıkları çok sayıda kişiyi ilişki vaadiyle randevu yerine getiren, ardından da gasp ederek ortadan kaybolan şebeke çökertilmiş, şüphelilerin arkadaşlık sitesinden kendilerine hedef seçtikleri kişileri tuzağa düşürdükleri belirlenmişti. Aynı site üzerinden bu sefer de tanıştığı iki site üyesiyle önce birlikte olan daha sonra ise gasp eden cezaevi firarisi Murat G., Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken yakalandı.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "hornet" arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı iki kişiyle önce cinsel birliktelik yaşayan, daha sonra gasp ederek ortadan kaybolan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay, aynı gün içinde farklı saatlerde gerçekleşen olaylarda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Murat G., önce site üzerinden tanıştığı Ş.G.'nin Keçiören'deki evine gitti. Ş.G. ile birlikte olduktan sonra, cep telefonu ile değerli eşyaları gasp eden şüphelinin daha sonraki durağı ise aynı ilçede yer alan başka mahalle oldu. Burada da şüpheli "Hornet" sitesi üzerinden tanıştığı M.M.B. ile önce beraber oldu, ardında da telefon ve değerli eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Murat G., site üzerinden üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken ise Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.