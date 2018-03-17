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Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 06:44 | Son Güncelleme

Akıllı cep telefonlarına indirilen "Hornet" arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı mağdurlarıyla önce ilişkiye giren daha sonra onları gasp eden Murat G. tutuklandı.

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Ankara'da geçen aralıkta site üzerinden tanıştıkları çok sayıda kişiyi ilişki vaadiyle randevu yerine getiren, ardından da gasp ederek ortadan kaybolan şebeke çökertilmiş, şüphelilerin arkadaşlık sitesinden kendilerine hedef seçtikleri kişileri tuzağa düşürdükleri belirlenmişti. Aynı site üzerinden bu sefer de tanıştığı iki site üyesiyle önce birlikte olan daha sonra ise gasp eden cezaevi firarisi Murat G., Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken yakalandı.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "hornet" arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı iki kişiyle önce cinsel birliktelik yaşayan, daha sonra gasp ederek ortadan kaybolan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay, aynı gün içinde farklı saatlerde gerçekleşen olaylarda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Murat G., önce site üzerinden tanıştığı Ş.G.'nin Keçiören'deki evine gitti. Ş.G. ile birlikte olduktan sonra, cep telefonu ile değerli eşyaları gasp eden şüphelinin daha sonraki durağı ise aynı ilçede yer alan başka mahalle oldu. Burada da şüpheli "Hornet" sitesi üzerinden tanıştığı M.M.B. ile önce beraber oldu, ardında da telefon ve değerli eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Murat G., site üzerinden üçüncü eylemini gerçekleştirmek üzereyken ise Gasp Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

HER İKİ OLAYDA DA AYNI ARAÇLA KAÇMIŞ

Murat G.'nin gerçekleştirdiği her iki olayın ardından da aynı araçla kaçtığı tespit edilirken, aracın şoförü E.M. de gözaltına alındı. Hakkında daha önceden gerçekleştirdiği hırsızlık eyleminden dolayı kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüphelinin gasp ettiği telefonları cep telefonu alım-satım işiyle uğraşan iki işletmeciye verdiği belirlendi. Şüphelinin mağdurlara ait cep telefonlarında bulunan müstehcen görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit ettiği, görüntüleri silme karşılığında ise bin lira para istediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.M. ise serbest bırakıldı.

(Milliyet)

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