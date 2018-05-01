Gaybubet evinde 67 bin lira ve dolar, euro ele geçirildi

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda para ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve 'gaybubet evleri'nde saklandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Antalya il merkezinde 3 ev ve 1 iş yerine, Denizli'de ise 1 eve dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 67 bin 200 lira, 11 bin 620 dolar, 80 euro, 1 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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