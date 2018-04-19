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'Gaybubet evi'nde, FETÖ elebaşı Gülen imzalı saat bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evi'ne yapılan baskında, 2 kişi yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evi'ne yapılan baskında, 2 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada, örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne operasyon yaptı. Eve gelen polisleri gören pazarlamacı Turgut K. ve öğrenci Yasin K., kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Kısa süreli arbede sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. SAATİN MARKASI 'KAÇIŞ' ANLAMINA GELİYOR Eve giren polis ekipleri, Yasin K.'nin odasında yaptığı aramada, markası, İngilzce'de 'kaçış' anlamına gelen, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat ile 20 bin lira ele geçirdi. Şüphelilerin, örgütün 'tıp fakültesi öğrencileri sorumlusu' olduğu, örgüte kazandırdıkları öğrencileri mezun olduktan sonra devlet kademelerine yerleştirdikleri ileri sürüldü. Turgut K. ve Yasin K.'nin ayrıca örgüt üyeleriyle alışveriş sitesi üzerinden haberleştikleri de ortaya çıktı. Emniyet'e götürülen şüpheliler, susma hakkını kullanarak, saat ve parayla ilgili konuşmadı. Turgut K. ve Yasin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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